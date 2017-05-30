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Автомобильный Нижний Тагил

Проверка теплосетей в Нижнем Тагиле пройдёт перед укладкой нового дорожного покрытия

30 мая 2017, 18:40Добавить новость
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С наступлением потепления в постоянном режиме планируется начать ремонт дорог Нижнего Тагила. Глава города порекомендовал провести ремонтно-профилактические работы теплосетей для избежания аварий под новым дорожным покрытием.

Жители города жалуются на перекопы после проведения аварийных ремонтных работ на теплосетях. Зачастую восстановительные работы проводятся не как обозначено в плане территории, а как было.

 

Глава города отметил, что необходимо провести ремонтно-профилактические работы на теплосетях, пересекающих дорожное полотно.

 

Мы пытались это внедрить это ещё в 2013 году, чтобы после выполнения асфальтных работ в течении нескольких лет не было никаких перекопов. Не надо никаких клятв, что кто-то восстановит «как и было». Но тогда, особенно на тех улицах, где выполняется дорожное покрытие, имеет смысл добавить определённые усилия и ремонтно-профилактические работы по сетям сделать, -- отметил Сергей Носов.

 

Восстанавливать перекопы планируется в соответствии с технологиями дорожных служб. За наступающий ремонтный сезон планируется отремонтировать 16 дорог с тротуарами.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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