Проверка теплосетей в Нижнем Тагиле пройдёт перед укладкой нового дорожного покрытия

Жители города жалуются на перекопы после проведения аварийных ремонтных работ на теплосетях. Зачастую восстановительные работы проводятся не как обозначено в плане территории, а как было.

Глава города отметил, что необходимо провести ремонтно-профилактические работы на теплосетях, пересекающих дорожное полотно.

Мы пытались это внедрить это ещё в 2013 году, чтобы после выполнения асфальтных работ в течении нескольких лет не было никаких перекопов. Не надо никаких клятв, что кто-то восстановит «как и было». Но тогда, особенно на тех улицах, где выполняется дорожное покрытие, имеет смысл добавить определённые усилия и ремонтно-профилактические работы по сетям сделать, -- отметил Сергей Носов.

Восстанавливать перекопы планируется в соответствии с технологиями дорожных служб. За наступающий ремонтный сезон планируется отремонтировать 16 дорог с тротуарами.