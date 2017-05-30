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Автомобильный Нижний Тагил

Водитель с признаками наркотического опьянения был задержан в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2017, 08:00Добавить новость
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Минувшим днём в Екатеринбурге на Россельбане был задержан водитель на Шкоде в состоянии наркотического опьянения. Манера его езды привлекла внимание сотрудников дорожной полиции.

Полицейские сделали вывод, что водитель находится «под кайфом», пишет E1.ru. Об этом свидетельствовала заторможенная реакция, движения и невнятная речь. Он даже не мог понятно объяснить, куда едет.

Задержанного 35-летнего нарушителя доставили в медучреждение. Если состояние будет подтверждено, мужчине грозит штраф и лишение водительского удостоверения.

 

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Фото и видео: E1.ru
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