Водитель с признаками наркотического опьянения был задержан в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские сделали вывод, что водитель находится «под кайфом», пишет E1.ru. Об этом свидетельствовала заторможенная реакция, движения и невнятная речь. Он даже не мог понятно объяснить, куда едет.





Задержанного 35-летнего нарушителя доставили в медучреждение. Если состояние будет подтверждено, мужчине грозит штраф и лишение водительского удостоверения.

Фото и видео: E1.ru