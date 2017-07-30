Двое жителей Ивделя осуждены за вождение в нетрезвом виде

Двое местных жителей осуждены в Ивделе за неоднократные случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал Znak.com, несколько лет назад эти граждане уже привлекались к обязательным работам из-за подобных инцидентов.

В мае 2017 года в Ивделе был задержан 39-летний мужчина с подозрением на вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинская проверка подтвердила, что в организме мужчины содержится этилового спирта не менее 0,607 мгр на литр. Несколькими днями позже задержали 31-летнего водителя также в нетрезвом виде, но от проведения проверки он отказался.

В отношении обоих жителей Ивделя были возбуждены уголовные дела по причине вождения в нетрезвом состоянии. Осужденных направили в исправительную колонию строгого режима. 31-летнему гражданину придется отсидеть 5 месяцев, 39-летнему – полгода. По решению суда, после освобождения они еще 3 года не смогут сесть за руль любого транспортного средства.