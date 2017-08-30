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Автомобильный Нижний Тагил

3 перевозчика из Красноуфимска оштрафованы за нарушения прав водителей маршруток

30 августа 2017, 23:05Добавить новость
нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,транспорт,штраф,Красноуфимск,маршрутка
Три индивидуальных предпринимателя, организующие пассажирские перевозки по Красноуфимску нарушили режим труда и отдыха водителей маршрутных автобусов. О нарушениях стало известно по результатам прокурорской проверки.

Прокуратура Красноуфимска проверила перевозчиков города на предмет соблюдения прав водителей маршруток. В ходе проверки у трёх предпринимателей следователи выявили нарушения законодательства.

Водители, работающие у данных перевозчиков, имели продолжительность рабочего дня в 13 часов, вместо 10-ти положенных с 12-ти часовым отдыхом между сменами. Они не проходили предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, им не выдавали специальную одежду для проведения ремонта маршрутных автобусов.

По итогам проверки в отношении 3 индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела. 2 перевозчика оштрафованы на 20 тыс. рублей, 1 получил предупреждение. Но на этом злоключения перевозчиков не закончились.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, за нарушение требований трудового законодательства предприниматели заплатят штраф в размере 37 000 рублей. Устранение нарушений, выявленных в ходе проверки, прокуратура Красноуфимска взяла под свой контроль.

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