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Автомобильный Нижний Тагил

Городской электротранспорт улучшен к началу учебного года на Тагилстрое (ФОТО)

30 августа 2017, 18:55Добавить новость
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В пятницу 1 сентября начнется новый учебный год. В школах Нижнего Тагила проходят педсоветы. На совещании педагогов школы №5 о готовности городского электротранспорта на Тагилстрое рассказал советник мэра по развитию дорожно-транспортной сети Игорь Темнов.

Директор школы №5 Александрова Ольга Максимовна пригласила на педсовет директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова. Учителя задавали вопросы советнику мэра о дорогах и общественном транспорте.

 

Уже сегодня по Тагилстрою ходят 4 улучшенных трамвая, заменено 700 метров трамвайных путей, отремонтированы все аварийные участки. Мы можем с полной уверенностью сказать, что проезд наших школьников будет безопасным и комфортным. К 1 сентября мы готовы!, -- рассказал Игорь Темнов.

 

Ответив на вопросы учителей, Игорь Анатольевич пожелал педагогам удачи и новых сил.

 

Желаю вам, чтобы вы на одном дыхании встретили учеников и весь год делились с ними важными знаниями. Удачи вам, дорогие педагоги, и побольше сил, -- сказал Игорь Темнов.

 

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Директору «Тагильского трамвая» учителя школы №5 составили коллективную заявку.

 

Игорь Анатольевич, у нас для Вас есть просьба. Мы заинтересованы в том, чтобы возить детей на экскурсии по городу на общественном транспорте. Трамвай для нас - самый безопасный вид транспорта. Поэтому мы просим подобрать для наших школьников наиболее бюджетные тарифы для трамвайных прогулок, -- сказала директор школы Александрова Ольга Максимовна.

 

Советник мэра принял документ в разработку и пообещал ответить в ближайшие сроки.

© Камила Мориак, TagilCity.ru
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Расписание движения трамваев

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