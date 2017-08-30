Городской электротранспорт улучшен к началу учебного года на Тагилстрое (ФОТО)

В пятницу 1 сентября начнется новый учебный год. В школах Нижнего Тагила проходят педсоветы. На совещании педагогов школы №5 о готовности городского электротранспорта на Тагилстрое рассказал советник мэра по развитию дорожно-транспортной сети Игорь Темнов.

Директор школы №5 Александрова Ольга Максимовна пригласила на педсовет директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова. Учителя задавали вопросы советнику мэра о дорогах и общественном транспорте.

Уже сегодня по Тагилстрою ходят 4 улучшенных трамвая, заменено 700 метров трамвайных путей, отремонтированы все аварийные участки. Мы можем с полной уверенностью сказать, что проезд наших школьников будет безопасным и комфортным. К 1 сентября мы готовы!, -- рассказал Игорь Темнов.

Ответив на вопросы учителей, Игорь Анатольевич пожелал педагогам удачи и новых сил.

Желаю вам, чтобы вы на одном дыхании встретили учеников и весь год делились с ними важными знаниями. Удачи вам, дорогие педагоги, и побольше сил, -- сказал Игорь Темнов.



Директору «Тагильского трамвая» учителя школы №5 составили коллективную заявку.

Игорь Анатольевич, у нас для Вас есть просьба. Мы заинтересованы в том, чтобы возить детей на экскурсии по городу на общественном транспорте. Трамвай для нас - самый безопасный вид транспорта. Поэтому мы просим подобрать для наших школьников наиболее бюджетные тарифы для трамвайных прогулок, -- сказала директор школы Александрова Ольга Максимовна.

Советник мэра принял документ в разработку и пообещал ответить в ближайшие сроки.