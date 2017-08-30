Пригородные кассы открыты после реконструкции на ж/д вокзале Екатеринбурга

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга вновь открыты все пригородные кассы. С февраля 2017 года в западном крыле вокзала проходила реконструкция, и билеты можно было купить только в восточной части здания.

Для обеспечения всех желающих билетами были открыты 2 временные кассы в арке восточного крыла, но их не хватало, и в здании собирались очереди. Работники вокзала продавали билеты на пригородные поезда прямо на улице.

Сейчас на вокзале функционирует в общей сложности 12 касс, поэтому сложностей возникнуть не должно, пишет Комсомольская правда. Также свердловчане могут купить билеты на пригородные поезда через терминалы самообслуживания.