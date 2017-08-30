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Автомобильный Нижний Тагил

Пригородные кассы открыты после реконструкции на ж/д вокзале Екатеринбурга

30 августа 2017, 18:10Добавить новость
дорога,Екатеринбург,ремонт,транспорт,железнодорожный вокзал,пригородный поезд,поезд,кассы
Кассы на ж/д вокзале Екатеринбурга прошли реконструкцию и работают в прежнем режиме.

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга вновь открыты все пригородные кассы. С февраля 2017 года в западном крыле вокзала проходила реконструкция, и билеты можно было купить только в восточной части здания.

 

Для обеспечения всех желающих билетами были открыты 2 временные кассы в арке восточного крыла, но их не хватало, и в здании собирались очереди. Работники вокзала продавали билеты на пригородные поезда прямо на улице.

 

Сейчас на вокзале функционирует в общей сложности 12 касс, поэтому сложностей возникнуть не должно, пишет Комсомольская правда. Также свердловчане могут купить билеты на пригородные поезда через терминалы самообслуживания.

 
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