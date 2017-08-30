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Автомобильный Нижний Тагил

Свердловские страховщики не выдают полисы ОСАГО водителям-новичкам

30 августа 2017, 07:30Добавить новость
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Автомобилисты Свердловской области массово жалуются на страховые компании. Дело в том, что организации выборочно отказывают в оформлении полиса ОСАГО.

Под группу риска попадают новички, а также автомобилисты с повышающим коэффициентом или проживающие в сельской местности.

Представители страховых компаний Екатеринбурга это не отрицают, сообщает Эхо Москвы.

Некоторые водители находят выход, однако весьма непростой. К примеру, автоледи была вынуждена ехать в Челябинск для покупки полиса ОСАГО за 7400 рублей.

 
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