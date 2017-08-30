Свердловские страховщики не выдают полисы ОСАГО водителям-новичкам

Автомобилисты Свердловской области массово жалуются на страховые компании. Дело в том, что организации выборочно отказывают в оформлении полиса ОСАГО.
Под группу риска попадают новички, а также автомобилисты с повышающим коэффициентом или проживающие в сельской местности.
Представители страховых компаний Екатеринбурга это не отрицают, сообщает Эхо Москвы.
Некоторые водители находят выход, однако весьма непростой. К примеру, автоледи была вынуждена ехать в Челябинск для покупки полиса ОСАГО за 7400 рублей.