Свердловские страховщики не выдают полисы ОСАГО водителям-новичкам

Под группу риска попадают новички, а также автомобилисты с повышающим коэффициентом или проживающие в сельской местности.





Представители страховых компаний Екатеринбурга это не отрицают, сообщает Эхо Москвы.





Некоторые водители находят выход, однако весьма непростой. К примеру, автоледи была вынуждена ехать в Челябинск для покупки полиса ОСАГО за 7400 рублей.