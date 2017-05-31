| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

68 нарушений ПДД было выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения профилактического рейда ГИБДД «Автобус-Маршрутка»

31 мая 2017, 10:40Добавить новость
авто,безопасность,ГИБДД,город,дорога,нарушение,проверка,Свердловская область,транспорт,нарушение ПДД,ПДД,автобус,автобусы,автобусы Нижний Тагил,водители автобусов,КоАП,водитель маршрутки,маршрутка,маршрутки,маршрутное такси,рейд,рейды,профилактика,предупреждение

ОГИБДД Нижнего Тагила провел 4-дневную операцию по проверке пассажирского маршрутного автотранспорта. Выявлены факты грубых нарушений правил дорожного движения в работе городских маршруток. 

С 23 по 26 мая в Нижнем Тагиле проводилась профилактическая операция «Автобус-Маршрутка», направленная на выявление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД тагильскими водителями.

За время рейда сотрудники ГИБДД проверили 211 единиц автотранспорта, шесть автомобильных стоянок, семь АТП. Проведено 12 негласных проверок, проверены два работодателя, которые используют труд иностранных рабочих.

Во время проверки было выявлено 68 фактов нарушения ПДД водителями. Среди них: 13 случаев, когда при перевозке не использовались ремни безопасности, девять случаев управления ТС при наличии технических неисправностей. В двух случаях водители не имели прав управления ТС, в одном случае водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Также были выявлены другие нарушения КоАП РФ водителями коммерческого автотранспорта, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
101 правонарушение выявлено в сфере автобусных перевозок за время рейда «Автобус-Маршрутка» в Нижнем Тагиле 25 апреля, 17:00
10 нарушений ПДД выявлено за время проведения рейда «Стоп-контроль» в Нижнем Тагиле (ФОТО) 24 апреля, 12:50
Общественники Нижнего Тагила приняли участие в рейде «Безопасная дорога», проведенном полицией (ФОТО) 25 октября 2016, 10:15 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 92
Подписаться на новости