68 нарушений ПДД было выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения профилактического рейда ГИБДД «Автобус-Маршрутка»

ОГИБДД Нижнего Тагила провел 4-дневную операцию по проверке пассажирского маршрутного автотранспорта. Выявлены факты грубых нарушений правил дорожного движения в работе городских маршруток.

С 23 по 26 мая в Нижнем Тагиле проводилась профилактическая операция «Автобус-Маршрутка», направленная на выявление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД тагильскими водителями.





За время рейда сотрудники ГИБДД проверили 211 единиц автотранспорта, шесть автомобильных стоянок, семь АТП. Проведено 12 негласных проверок, проверены два работодателя, которые используют труд иностранных рабочих.





Во время проверки было выявлено 68 фактов нарушения ПДД водителями. Среди них: 13 случаев, когда при перевозке не использовались ремни безопасности, девять случаев управления ТС при наличии технических неисправностей. В двух случаях водители не имели прав управления ТС, в одном случае водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.



Также были выявлены другие нарушения КоАП РФ водителями коммерческого автотранспорта, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила.