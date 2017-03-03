Капитальный ремонт дорог на Вые и Красном Камне в Нижнем Тагиле
Капитальный ремонт комплекса автодорог пройдет на улицах Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Максима Горького
В Нижнем Тагиле начат новый масштабный проект по капитальному ремонту автодорог на Вые и Красном Камне. На этот проект выделено 784 миллиона рублей. Из этой суммы на реализацию первого этапа в 2017 году затратят 357 миллионов. Подрядчиком выступает тагильская фирма «Уралстроймонтаж».
784 миллионов рублей
бюджет проекта
375 миллионов рублей
стоимость 1-го этапа (в 2017 г.)
Ул. Победы
Состояние проезжей части улицы Космонавтов уже давно беспокоит общественников и автомобилистов Нижнего Тагила. Мэр Сергей Носов однажды сравнил разрушенную дорогу с поверхностью луны. Торчащая брусчатка, глубокие ямы, высокие трамвайные пути - все это водителям и пешеходам приходится преодолевать каждый день уже много лет.
Специалисты считают, что логичней было начать капитальный ремонт автомобильной сети с одной из крайних улиц, например ул. Грибоедова. Однако администрация Нижнего Тагила пошла навстречу пожеланиям тагильчан и постановила начать ремонт сразу с ул. Космонавтов.
Ул. Грибоедова
Там предстоит капитальный ремонт. Не текущий, а именно капитальный: с заменой коммуникаций, освещения и всего дорожного покрытия. Успеть планируем до конца сентября. На мосту на Красный камень всё будет разбираться до балок, делаться новый защитный слой, гидроизоляция, новое покрытие и перила. Проезд по Космонавтов будет закрыт на все лето, останутся только сквозные проезды. Сейчас схема с ГИБДД согласовывается.
Алексей Голященко
Генеральный директор компании «Уралстроймонтаж»
Уже в этом году администрация планирует закончить ремонт на автодорогах от улицы Грибоедова до ул. Максима Горького.
Выездное совещание штаба по закрытию улиц Победы и Космонавтов.
Рабочий штаб проекта:
представители Ленинского и Тагилстроевского районов,
ГИБДД Нижнего Тагила,
Управление городским хозяйством,
«Служба заказчика городского хозяйства»,
ОД «Тагил без ям».
31 мая штаб в полном составе совершил объезд на автобусе по маршруту объезда. Представители штаба особое внимание уделят остановкам общественного транспорта на этих улицах, их состоянию. В процессе работы штаба будет решено, где появятся временные остановки, где в ремонте нуждается дорожное полотно, а также представители штаба постараются предусмотреть, какие ещё проблемы могут возникнуть на объездных улицах в период перекрытия улиц Победы и Космонавтов.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Ул. Космонавтов
Асфальт для новой дороги будет поставляться с завода в Невьянске.
Ул. Максима Горького
Это огромный, колоссальный проект. Там предстоит перенос сетей водоснабжения, канализации, будет построена новая ливневая канализация. Плотность подземных коммуникаций там одна из самых высоких в Нижнем Тагиле. Там очень много сетей, поэтому этот проект очень сложный. Сети будут перекладываться на другие места. Это очень важно. Это работа на перспективу.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Дорогу будут полностью раскапывать на глубину до двух метров. Чтобы пешеходы могли попадать на другую сторону улицы, Никита Чапурин попросил сделать деревянные мостики. .
Один из деревянных мостиков через дорогу будет, например, в районе бывшего «Дома книги».
Закрытие дорог начнется с 15 июня
Разумеется, такие работы потребуют закрытия дорог на упомянутых улицах. Первая очередь закрытия намечена на 15 июня. С этого числа будет закрыта дорога от ул. Карла Либкнехта до ул. Красноармейская. В дальнейшем работы будут продолжены на всем протяжении ремонтируемых улиц. При этом перекрестки останутся открыты для сквозного проезда по перпендикулярным улицам. Чтобы увеличить пропускаемость перекрестков – на них временно будут полностью заасфальтированы трамвайные пути.
Позднее работы будут вестись и на перекрёстках, но не одновременно друг с другом
Поперечные улицы – Карла Либкнехта, Красноармейская и другие - будут закрываться на 2-3 дня на перекладку сетей. Это будет отдельно согласовываться со всеми городскими службами. О перекрытиях горожане будут заранее уведомляться через СМИ. Перекрёстки с ремонтируемыми улицами не будут закрываться одновременно. Если один перекрёсток будет закрыт из-за проведения работ – смежные будут открыты.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Перекресток Космонавтов/Красноармейская
График закрытия движения трамваев
Как изменится движение городских трамваев?
С 5-го до 20-го июня курсирующие по центру Нижнего Тагила трамваи №3 и №4 не будут заезжать на мост на ул. Космонавтов, а будут ехать обратно через центр города, далее по улицам Островского и Фрузне, после чего сворачивать на кольцо на ул. Быкова на ВМЗ.
С 5 июня городские трамваи будут ездить до трамвайного кольца микрорайона Приречный. Они будут разворачиваться там и двигаться обратно в сторону пр. Мира. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Кинотеатр Красногвардеец», а не на остановке «Приречный», где расположится строительная площадка.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Ул. Быкова
С 20-го июня до окончания работ (сентябрь-октябрь 2017 года) трамваи №3, №4 и №8, вероятно, не будут ходить вообще. Поскольку на улицах Победы и Быкова будут разобраны пути для проведения дорожно-строительных работ.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Маршруты объезда
Объезжать ремонтируемые улицы Космонавтов и Победы автолюбителям и общественному транспорту Нижнего Тагила предстоит по улицам: Пархоменко, Жуковского, Ермака, Красноармейская и Вогульская.
Готовы ли объездные улицы принять личный и общественный транспорт?
31 мая в 14:00 штаб в полном составе совершит объезд на автобусе по маршруту объезда. Представители штаба особое внимание уделят остановкам общественного транспорта на этих улицах, их состоянию. Будет решено, где появятся временные остановки, где в ремонте нуждается дорожное полотно, а также представители штаба постараются предусмотреть, какие ещё проблемы могут возникнуть на объездных улицах в период перекрытия улиц Победы и Космонавтов.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Новый светофор появится на перекрестке Ермака и Красноармейская
На перекрёстке улиц Ермака и Красноармейская будет установлен новый светофор для лучшего регулирования дорожного движения в условиях, когда основной трафик будет перенаправлен с улиц Победы и Космонавтов на эти улицы.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Ж/д переезд на Вые у кинотеатра «Урал» изменит работу
Администрацией Нижнего Тагила готовится письмо в адрес ВГОКа с просьбой на период работ изменить график движения поездов на переезда у кинотеатра Урал, чтобы поезда ездили на этом переезде в ночное время, а днём движение там закрывалось как можно реже.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Перекрёсток Космонавтов/Фрунзе
Улица К. Либкнехта временно станет двухсторонней
На время проведения ремонта движение по ул. К. Либкнехта станет двухсторонним от перекрёстка с ул. Победы до ул. Жуковского. Будет нанесена временная разметка, будут установлены знаки. На улице будет запрещена парковка везде, кроме кармана у Детской городской больницы.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Как преобразится ул. Космонавтов после ремонта?
Улучшится инфраструктура
На ул. Космонавтов планируется обустроить новые парковочные карманы. Также будут поменяны тротуары, уложено новое дорожное полотно, на которое будет нанесена новая разметка, появятся и новые знаки. Будут заменены опоры освещения, обновлены трамвайные пути.
Что ждёт мост на ул. Космонавтов?
Элементы моста ул. Космонавтов также включены в ремонт. Будут ремонтироваться проезжая и пешеходная части этого моста над рекой Тагил. Вопрос – как во время ремонта по нему будут двигаться пешеходы – всё ещё открыт. Вероятно, каждая из его сторон будут закрываться попеременно.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Особенно примечательным в этом ремонте является то, что власти Нижнего Тагила услышали социальный заказ на ремонт ул. Космонавтов, на состояние которой уже давно жалуются городские автолюбители и мы, как общественники, до власти эти жалобы донесли. Фактически голос горожан и голос общественности были услышаны. Радует, что власти и горожанам Нижнего Тагила удалось наладить конструктивный диалог.
Никита Чапурин
Председатель ОД «Тагил без ям»
Текст: Павел Щербина, Денис Таратонов Фото: TagilCity.ru Оформление: Юлия Суворова