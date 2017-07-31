Троллейбусы и электробасы планируется запустить в Нижнем Тагиле: администрация изучает аспекты внедрения новых видов общественного транспорта

Совместно с екатеринбуржцами нужно съездить в Беларусь, посмотреть троллейбусы и электробасы. Взамен трамваев в рамках реализуемой программы. Сделать это нужно не откладывая, -- распорядился Сергей Носов на аппаратном совещании в администрации.

С этой целью в командировку в республику Беларусь будут направлены заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров и директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Работа в этом направлении уже ведётся. Нами сейчас изучаются все тонкости запуска данного вида транспорта, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Игорь Темнов.



Напомним, ранее молодой дизайнер предложил удобную схему движения трамваев. В выходные городской электротранспорт вновь начал ходить на Тагилстрой.