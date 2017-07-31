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Автомобильный Нижний Тагил

Троллейбусы и электробасы планируется запустить в Нижнем Тагиле: администрация изучает аспекты внедрения новых видов общественного транспорта

31 июля 2017, 17:55Добавить новость
администрация,Нижний Тагил,троллейбусы,электробас,автобус,Игорь Темнов,общественный транспорт,Носов,Захаров
Инициатива внедрения в Нижнем Тагиле новых видов общественного транспорта - троллейбусов и электробасов (автобусов на электрической тяге - прим. ред.), обсуждалась накануне в администрации Нижнего Тагила.

Совместно с екатеринбуржцами нужно съездить в Беларусь, посмотреть троллейбусы и электробасы. Взамен трамваев в рамках реализуемой программы. Сделать это нужно не откладывая, -- распорядился Сергей Носов на аппаратном совещании в администрации.

 

С этой целью в командировку в республику Беларусь будут направлены заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров и директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

 

Работа в этом направлении уже ведётся. Нами сейчас изучаются все тонкости запуска данного вида транспорта, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Игорь Темнов. 


Напомним, ранее молодой дизайнер предложил удобную схему движения трамваев. В выходные городской электротранспорт вновь начал ходить на Тагилстрой.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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