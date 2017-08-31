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Автомобильный Нижний Тагил

20 миллионов рублей потрачены на реконструкцию здания автовокзала в Нижнем Тагиле

31 августа 2017, 06:05Добавить новость
авто,деньги,Нижний Тагил,ремонт,Свердловская область,транспорт,автовокзал,реконструкция
На протяжении года в здании автовокзала Нижнего Тагила проходил ремонт. Жители города получили абсолютно новый объект, от старого здания вокзала остались только стены.

Общая стоимость средств, выделенных на реконструкцию нижнетагильского автовокзала, составила 20 миллионов рублей. 17 млн. выделило Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта, в которое входит автовокзал. Эти средства пошли  на ремонт кровли, утепление фасада, установку системы кондиционирования. На прилегающей территории заасфальтировали парковку и разворотную площадку, оформили десять крытых перронов.

3 миллиона рублей выделили из бюджета Свердловской области. Деньги направили на оснащение автовокзала всем необходимым для маломобильных граждан. Оставшиеся средства были потрачены на повышение технической оснащённости здания, передаёт Облгазета.

После реконструкции автовокзалом Нижнего Тагила ежегодно пользуется около миллиона человек. По уровню комфортности, технической оснащённости и безопасности нижнетагильский автовокзал признали одним из лучших в области.

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