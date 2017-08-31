20 миллионов рублей потрачены на реконструкцию здания автовокзала в Нижнем Тагиле

Общая стоимость средств, выделенных на реконструкцию нижнетагильского автовокзала, составила 20 миллионов рублей. 17 млн. выделило Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта, в которое входит автовокзал. Эти средства пошли на ремонт кровли, утепление фасада, установку системы кондиционирования. На прилегающей территории заасфальтировали парковку и разворотную площадку, оформили десять крытых перронов.



3 миллиона рублей выделили из бюджета Свердловской области. Деньги направили на оснащение автовокзала всем необходимым для маломобильных граждан. Оставшиеся средства были потрачены на повышение технической оснащённости здания, передаёт Облгазета.



После реконструкции автовокзалом Нижнего Тагила ежегодно пользуется около миллиона человек. По уровню комфортности, технической оснащённости и безопасности нижнетагильский автовокзал признали одним из лучших в области.