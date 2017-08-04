По встречной и на красный: маршрутное такси в Нижнем Тагиле нарушило ряд ПДД (ФОТО)

Водитель маршрутного такси выехал на полосу встречного движения на красный сигнал светофора. В Газели, следовавшей по 20-му маршруту, были пассажиры. Данный маршрут обслуживает ООО "Союз-НТ".

Маршрутка остановилась, немного постояла на красный свет светофора, и, не дождавшись зеленого, поехала. Номер маршрутного такси ВК 011 66, -- поясняет лидер ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.



Маневр совершался на встречной полосе движения, на перекрестке улиц Пархоменко и Победы, напротив кинотеатра «Красногвардеец».





Водители маршрутных такси вообще оборзели. Я сама не раз делала замечания по поводу нарушения ПДД, -- возмущается тагильчанка Ольга.

По улице Победы идет ремонт дороги, что и без того затрудняет дорожное движение. На этом участке сейчас часто происходят подобные маневры со стороны вечно спешащих водителей маршруток, -- поделился мнением Дмитрий, очевидец происшествия.

О наказании, предусмотренном за подобные нарушения правил дорожного движения, редакцию TagilCity.ru проинформировал автоюрист.





Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, за исключением объезда препятствия, влечет за собой наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Проезд на запрещающий сигнал светофора влечет за собой штраф в размере 1 000 рублей, -- пояснил автоюрист.

Фото ОД «Тагил без ям», 4 августа, 2017 г.





Общественники сообщили информацию о нарушителе в Управление городским хозяйством Нижнего Тагила.