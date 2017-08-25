| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Водитель едва не сбил пешехода на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

25 августа 2017, 13:45Добавить новость
авто,автопроисшествия,Вагонка,дорога,легковые авто,нарушение,Нижний Тагил,Ленинградский проспект,ПДД,автохам

Водитель белой «девятки» не пропустил жительницу Нижнего Тагила, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Трагедии удалось избежать, женщина вовремя заметила опасность и остановилась. 

Нарушение было допущено на нерегулируемом пешеходном переходе на Ленинградском проспекте. Машина с госномером Т460ТМ96 двигалась по левой полосе дорожного полотна.

Переходящая дорогу пожилая женщина уже прошла часть пути. Она вовремя среагировала и остановилась. Из-за стоящего в правой полосе авто, она могла не видеть надвигающуюся опасность. 

 

Участок дороги оборудован знаками «пешеходный переход».

 


Примечательно, что остальные машины – участники дорожного движения последовали правилам. Автолюбители стояли перед соответствующей разметкой «зебра», чтобы пропустить переходящего дорогу пешехода.

 

Напомним, правила дорожного движения гласят: водитель обязан остановиться перед «зеброй», если пешеход ступил на нее или не завершил пересечение проезжей части. 

авто,автопроисшествия,Вагонка,дорога,легковые авто,нарушение,Нижний Тагил,Ленинградский проспект,ПДД,автохам


Фото и видео с нарушением ПДД направлены в ГИБДД.

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем крупного ДТП или вопиющего нарушения ПДД? Высылайте ваши фото, видео редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Водители автомобилей «ГАЗель» и Chery госпитализированы после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
15 августа, 15:00
0 6
Иномарка загородила ступени к тротуару на стоянке для инвалидов в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
16 августа, 15:15
7 2
2
Двое погибли и три человека находятся в больнице в результате ДТП в Сысертском районе (ФОТО)
14 августа, 15:35
3 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 860
Подписаться на новости