Водитель едва не сбил пешехода на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель белой «девятки» не пропустил жительницу Нижнего Тагила, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Трагедии удалось избежать, женщина вовремя заметила опасность и остановилась.

Нарушение было допущено на нерегулируемом пешеходном переходе на Ленинградском проспекте. Машина с госномером Т460ТМ96 двигалась по левой полосе дорожного полотна.





Переходящая дорогу пожилая женщина уже прошла часть пути. Она вовремя среагировала и остановилась. Из-за стоящего в правой полосе авто, она могла не видеть надвигающуюся опасность.

Участок дороги оборудован знаками «пешеходный переход».

Примечательно, что остальные машины – участники дорожного движения последовали правилам. Автолюбители стояли перед соответствующей разметкой «зебра», чтобы пропустить переходящего дорогу пешехода.

Напомним, правила дорожного движения гласят: водитель обязан остановиться перед «зеброй», если пешеход ступил на нее или не завершил пересечение проезжей части.







Фото и видео с нарушением ПДД направлены в ГИБДД.



