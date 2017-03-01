Недвижимость в Екатеринбурге оказалась вдвое дороже областной

Аналитики N1.RU провели исследования рынка недвижимости Свердловской области и выяснили, что за прошедший год стоимость квадратного метра жилья в целом по области снизилась на 5%. Исходя из полученных результатов, был сделан вывод, что квадратный метр недвижимости в области в два раза дешевле той же площади в Екатеринбурге. Как пишет Е1.RU, квадратный метр жилья по области стоит 38 900 руб. Предложения о продаже вторичного жилья росли до лета 2016 года, потом был зафиксирован резкий спад. На текущий момент больше всего готового жилья продается в городах близ столицы области: в Березовском, Первоуральске, Верхней Пышме.
Количество предложений по продаже новостроек возросло за прошедший год на 38%.
Наибольшим спросом пользуются малогабаритные квартиры во вторичном жилье за чертой Екатеринбурга.