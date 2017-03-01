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Бизнес в Нижнем Тагиле

Недвижимость в Екатеринбурге оказалась вдвое дороже областной

1 марта 2017, 13:25Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,экономика,недвижимость,купля-продажа,квартиры,жилье,Свердловская область,аналитика
Аналитики N1.RU провели исследования рынка недвижимости Свердловской области и выяснили, что за прошедший год стоимость квадратного метра жилья в целом по области снизилась на 5%. Исходя из полученных результатов, был сделан вывод, что квадратный метр недвижимости в области в два раза дешевле той же площади в Екатеринбурге. Как пишет Е1.RU, квадратный метр жилья по области стоит 38 900 руб. Предложения о продаже вторичного жилья росли до лета 2016 года, потом был зафиксирован резкий спад. На текущий момент больше всего готового жилья продается в городах близ столицы области: в Березовском, Первоуральске, Верхней Пышме.
 
Количество предложений по продаже новостроек возросло за прошедший год на 38%. 
 
Наибольшим спросом пользуются малогабаритные квартиры во вторичном жилье за чертой Екатеринбурга.
© TagilCity.ru
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