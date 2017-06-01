Мэр Нижнего Тагила не боится брать кредиты у банков: это позволяет городу эффективно развиваться и при этом снижать долг

Сергей Носов сдержал свое обещание, данное в марте тагильским парламентариям. Он смог добиться стабилизации и значительного снижения задолженности города перед предпринимателями и банками.

Не боясь критики и осуждения со стороны, мэр Нижнего Тагила ввел практику активного заимствования, чтобы обеспечить выполнение программы по благоустройству города и улучшению условий жизни горожан.





Благодаря такому подходу город получил современные деловые, спортивные и культурные объекты. Повысилась безопасность жизни граждан. В скором времени в городе появится новая система уличного освещения.





Смогли быть реализованы многие социальные проекты по строительству детских садов, жилья, ремонту школ, повышению уровня зарплат тагильчан. Был необходим ремонт мостов, дорог, что тоже потребовало немало вложений. К тому же, сейчас основной кредитный объем города имеет ставку меньше 10%.





В дальнейшем Носов не планирует наращивать долговую нагрузку. Напротив, в последние месяцы она снизилась – с 500 до 150 млн рублей - в 3,3 раза. При этом Нижний Тагил закончил 2016 год с профицитом бюджета: его доходы превысили расходы. Общий долг города не превышает 10-15% от консолидированного бюджета: это позволяет управлять и процентами, и телом денежного пассива.

Действующий в Нижнем Тагиле механизм дешевого кредитования позволяет городу развиваться и дальше - вводить новые социальные объекты, развивать инфраструктуру, строить и ремонтировать дороги, парки, места отдыха, решать коммунальные и экологические проблемы, двигаться к обеспечению жителей города чистой водой, об этом сообщает ИА «Новый город».