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Бизнес в Нижнем Тагиле

Цены на молоко в России будут снижаться: разработан новый механизм регулирования

1 июня 2017, 17:41Добавить новость
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В России будет разработан механизм регулирования цен на молоко.

Минсельхоз РФ планирует начать регулирование цен на молоко. Целью данного проекта является снижение цен на молочную продукцию для потребителя, сообщает газета «Известия».

Государство будет скупать излишки молока в сезон, а продавать их будет в зимний период. До этого времени оно будет храниться в виде сухого молока и сливочного масла.

Данный принцип товарной интервенции уже действует на рынке зерна. Предложение поддержано Правительством РФ. 

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