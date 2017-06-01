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Бизнес в Нижнем Тагиле

Торговые сети в Нижнем Тагиле получили выговор за свалки, отсутствие урн и «просрочку»

1 июня 2017, 07:00Добавить новость
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В мэрии Нижнего Тагила состоялось совещание, на котором обсуждались актуальные проблемы организации работы торговых сетей на территории города.

Как оказалось, в администрацию регулярно обращаются горожане с различными жалобами: на нарушение сроков хранения продуктов, на плохую организацию подъезда к магазинам для выгрузки товара, на разрушение дорожного полотна из-за большегрузов, на отсутствие парковок, на неудовлетворительное состояние фасадов торговых точек и многое другое.

Однако самая главная проблема, согласно докладу начальника управления промышленной политики и предпринимательства, – беспорядок на принадлежащей магазинам территории. По словам тагильчан, магазины редко пренебрегают вывозом ТБО, очисткой контейнерных площадок и содержанием крылец.

Интересно, что ни одна торговая сеть, несмотря на очевидный беспорядок, не отозвалась на участие в субботниках. Мэр города Сергей Носов высказался по этому поводу:

 

По всей стране объявлен Год экологии, и странно, что ни у одной из сетей не возникло желания поддержать инициативу Президента России, – отметил Сергей Носов. – Точно знаю, что в корпорациях выделяются специальные средства на уборку территории вокруг магазинов. Тагильчане устали видеть загаженную территорию вокруг сетевых объектов. Пора разобраться с этой проблемой. Если не удастся ее решить на муниципальном уровне, будем выходить на региональных руководителей, а если потребуется – и на собственников ритейлеров.

 

Глава еще раз обратился к горожанам с просьбой сообщать о нарушениях со стороны торговых сетей на сайт города, с СМИ и в социальные сети. По его мнению, мониторинг этой сферы позволит контролировать неблагоприятную ситуацию в городе и влиять на неё в положительном ключе. Так, в преддверии Дня города будет проведен конкурс на лучшую территорию близ магазинов ритейлеров, и антиконкурс на худшую, передает мэрия города.

© TagilCity.ru
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