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62 миллиона рублей выделены на благоустройство дворов в Нижнем Тагиле

1 августа 2017, 21:10Добавить новость
бюджет,деньги,жкх,Нижний Тагил,ремонт,Свердловская область,благоустройство

Нижний Тагил получил 62 миллиона рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» из областного бюджета.

Решение о выделении средств на облагораживание общественных территорий было принято на заседании правительства Свердловской области. Бюджетные средства получили 33 муниципальные единицы области. Нижний Тагил попал в число получателей самого крупного объема денежных средств – городу выделено 62 миллиона рублей. Екатеринбург получил 90 миллионов рублей, Волчанский городской округ – 88 миллионов. Общая сумма средств, выделенных из областного бюджета, превысила 685 миллионов рублей.

 

Заседание проводилось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает Тагильский рабочий, проект предполагает реализацию более сотни комплексных программ по обустройству улиц в городах Свердловской области. Запланировано облагораживание 40% дворов и 60% других общественных территорий. Ожидается, что завершится проект в 2022 году.

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