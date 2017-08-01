Алкогольные магазины закрываются в поселках Свердловской области из-за отсутствия интернета

Сотни точек по продаже алкогольной продукции вынуждены прекратить свою деятельность в Свердловской области из-за новой системы учета товара.

Магазины по продаже спиртных напитков закрываются в Свердловской области. Причиной стало недавнее внедрение интернет-программы ЕГАИС, разработанной для учета сведений по продаже алкоголя в торговых точках. На данный момент закрылось уже около 100 магазинов алкогольной продукции.

Как сообщает Ura.ru, точки закрываются в отдаленных поселках – там, где нет доступа к интернету. Законодательство при реализации программы не предусмотрело никаких исключений для владельцев алкогольных магазинов в сельской местности. Предприниматели просто не могут установить программы контроля, одни – из-за отсутствия интернета, другие – из-за недостатка средств на дорогостоящее оборудование.

Руководитель управления Росалкогольрегулирования Юрий Чащин рассказал, что о проблеме знает, и сейчас разрабатывается законопроект на федеральном уровне. Скоро в отдаленных местностях появится своя система передачи информации по аналогии с онлайн-кассами.