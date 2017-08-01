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Бизнес в Нижнем Тагиле

Доля импортных товаров на прилавках российских магазинов достигла минимума за последние 10 лет

1 августа 2017, 12:35Добавить новость
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Санкции западных государств способствовали сокращению объема импортной продукции в торговых точках России. 

Росстат информирует о результатах сбора статистических данных о доле импортных товаров в российской торговле. За всю историю сбора данных, который начался с 2008 года, в 2016 году зафиксирована минимальная доля импортных товаров на прилавках страны.

Как сообщает газета «Известия», рекордному падению поспособствовали санкции западных стран и контрсанкции России в ответ на них. Общий объем импортной продукции на прилавках российских магазинов составил в I квартале 2016 года 38%.

Наибольшее снижение показателя произошло в продовольственном секторе: в этой сфере он составил 23%. Также наметился рост числа зарубежных инвестиции: международные корпорации стали больше вкладываться в российский бизнес. 

 

 

 
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