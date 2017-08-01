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Бизнес в Нижнем Тагиле

Территория Чернобыльской АЭС будет сдана в аренду украинским инвесторам

1 августа 2017, 11:00Добавить новость
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Власти Украины приняли решение сдать в аренду на 49 лет часть помещений Чернобыльской АЭС.

Сейчас пустующая площадь технических сооружений составляет 2,5 млн кв. м. На этой площади планируется разместить фотоэлектрическую солнечную электростанцию высокой мощности, пишут «Известия».

Заявление о строительстве объекта властями Украины было сделано уже давно, и работы по возведению станции были намечены на 2017 год. Однако сейчас секретарь агентства по управлению зоной отчуждения сообщила, что договор и проектная документация находятся в стадии согласования и подписания.

Отмечено, что сооружений много и они могут быть сданы тому, кто готов в них вкладываться. 

 
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