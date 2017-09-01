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Бизнес в Нижнем Тагиле

Госдолг Свердловской области снизился на 18 млрд рублей к 1 сентября 2017 года

1 сентября 2017, 20:00Добавить новость
банк,бюджет,деньги,Свердловская область,экономика,госдолг,минфин,кредиты
Свердловская область снизила сумму госдолга с начала года благодаря понижению ставок по кредитам.

К началу осени госдолг Свердловской области понизился на 18,3 млрд рублей по сравнению с суммой на начало текущего года. Если в январе долг региона составлял 72,1 млрд рублей, то сейчас он равен 53,8 млрд рублей.

 

Министр финансов Галина Кулаченко пояснила, что правительство региона с большим вниманием относится к новым займам, и старается снижать их число.

 

Снижению расходов на обслуживание госдолга также поспособствовало рефинансирование обязательств по кредитам. Процентные ставки на использование заимствованных средств снизились с 12,6% до 8,5% в год. Благодаря этому расходы на обслуживание кредитов ежегодно снижаются на 700 млн рублей, пишет интернет-газета Znak.

 
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