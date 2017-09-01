Евгений Куйвашев не включил Нижний Тагил в топ инвестиционно привлекательных городов

Рейтинг был сформирован по результатам опроса экспертов, бизнесменов, а также с учётом данных официальной статистики, информации от администраций и министерства развития региона, пишет Областная газета.



Лидирующим городом стал Екатеринбург, в котором реализуется более 150 проектов за счёт различных форм финансирования. Также в списке: Лесной, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Берёзовский, Новоуральск, Краснотурьинск, Арамиль, Нижняя Тура и Каменск-Уральский.



Вице-губернатор Алексей Орлов отметил, что многие небольшие города (Нижняя Тура, Краснотурьинск и Арамиль) составили серьёзную конкуренцию крупным муниципалитетам.



Теперь по поручению врио губернатора Евгения Куйвашева в ТОП-10 городов будет направлено 100 миллионов рублей. Еще три муниципалитета получат по 10 миллионов рублей за прирост инвестиций. Остальным городам было рекомендовано вести работу над ошибками.