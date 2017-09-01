USD 58.55 - 0.18
EUR 69.62 - 0.58
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев не включил Нижний Тагил в топ инвестиционно привлекательных городов

1 сентября 2017, 07:00Добавить новость
бюджет,город,деньги,Екатеринбург,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,экономика,рейтинг,инвестиции
Накануне в правительстве Свердловской области назвали самые привлекательные для инвесторов муниципалитеты региона. В ТОП вошли 10 городов, за исключением Нижнего Тагила.

Рейтинг был сформирован по результатам опроса экспертов, бизнесменов, а также с учётом данных официальной статистики, информации от администраций и министерства развития региона, пишет Областная газета.

Лидирующим городом стал Екатеринбург, в котором реализуется более 150 проектов за счёт различных форм финансирования. Также в списке: Лесной, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Берёзовский, Новоуральск, Краснотурьинск, Арамиль, Нижняя Тура и Каменск-Уральский.

Вице-губернатор Алексей Орлов отметил, что многие небольшие города (Нижняя Тура, Краснотурьинск и Арамиль) составили серьёзную конкуренцию крупным муниципалитетам.

Теперь по поручению врио губернатора Евгения Куйвашева в ТОП-10 городов будет направлено 100 миллионов рублей. Еще три муниципалитета получат по 10 миллионов рублей за прирост инвестиций. Остальным городам было рекомендовано вести работу над ошибками.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Свердловские предприниматели привлекли в бюджет региона более 2 миллиардов рублей за счёт помощи государства
10 августа, 06:30
0 0
160 ветеранов в Свердловской области получат выплаты для приобретения квартир
11 августа, 06:30
2 0
Волейбольный клуб «Уралочка» ЕВРАЗ НТМК занимает 2-е место по бедности среди спортивных клубов Среднего Урала
31 июля, 13:35
1 1
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 110
Подписаться на новости