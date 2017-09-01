Евгений Куйвашев не включил Нижний Тагил в топ инвестиционно привлекательных городов

Рейтинг был сформирован по результатам опроса экспертов, бизнесменов, а также с учётом данных официальной статистики, информации от администраций и министерства развития региона, пишет Областная газета.
Лидирующим городом стал Екатеринбург, в котором реализуется более 150 проектов за счёт различных форм финансирования. Также в списке: Лесной, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Берёзовский, Новоуральск, Краснотурьинск, Арамиль, Нижняя Тура и Каменск-Уральский.
Вице-губернатор Алексей Орлов отметил, что многие небольшие города (Нижняя Тура, Краснотурьинск и Арамиль) составили серьёзную конкуренцию крупным муниципалитетам.
Теперь по поручению врио губернатора Евгения Куйвашева в ТОП-10 городов будет направлено 100 миллионов рублей. Еще три муниципалитета получат по 10 миллионов рублей за прирост инвестиций. Остальным городам было рекомендовано вести работу над ошибками.
Евгений Куйвашев не включил Нижний Тагил в топ инвестиционно привлекательных городов1 сентября 2017, 07:00Добавить новость
Рейтинг был сформирован по результатам опроса экспертов, бизнесменов, а также с учётом данных официальной статистики, информации от администраций и министерства развития региона, пишет Областная газета.
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