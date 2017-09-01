Российская экономика растет с увеличением доходов граждан в 2017 году (ВИДЕО)

Во 2 квартале текущего года оптовая и розничная торговля внесли значительный вклад в рост ВВП благодаря росту доходов граждан.

В текущем году российская экономика постепенно растет. За 2 квартал 2017 года статистика показывает увеличение производственной активности во всех областях, кроме сельского хозяйства. Продуктивность последнего снизилась из-за холодной весны и лета.

Значительный вклад в рост ВВП внесла оптовая и розничная торговля. Это стало возможным благодаря росту доходов россиян, развитию внутреннего производства и импорту. Во 2 квартале текущего года вклад торговли в ВВП составил 0,6 процента. Можно сказать, что российская экономика вышла из кризиса и начала путь к восстановлению.

Минэкономразвития РФ предлагает прогноз по развитию экономики на ближайшие 3 года. По мнению министерства, в 2019 году рост экономики составит 2,1%, а в 2020 – 2,2%. Средняя ежегодная инфляция до 2020 года составит 4%. Курс рубля к доллару будет постепенно снижаться, и к 2020 году может составить 68 рублей, пишет газета Известия.





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