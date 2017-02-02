55 838 рублей составляет средняя зарплата врачей в Свердловской области

По данным мониторинга повышения заработной платы в соответствии с исполнением «майских указов», она составила 55 838 рублей.



Интересно, что в рамках действия указа, в период с 2011 по 2016 год, в России зарплата врачей, школьных учителей и среднего медперсонала выросла в полтора раза, у педагогических работников дошкольного и дополнительного образования – в 1,95 раза, сотрудников учреждений культуры – в 2,5 раза, соцработников – в 1,8 раза.



Интересно, что в регионе работодатели 113 миллионов рублей задолжали работникам предприятий.