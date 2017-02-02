USD 59.99 - 0.32
EUR 64.73 - 0.3
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

55 838 рублей составляет средняя зарплата врачей в Свердловской области

2 февраля 2017, 17:15Добавить новость
город,деньги,Путин,работа,Россия,Свердловская область,экономика,зарплата
Накануне в Свердловской области подсчитали среднюю зарплату врачей.

По данным мониторинга повышения заработной платы в соответствии с исполнением «майских указов», она составила 55 838 рублей.

Интересно, что в рамках действия указа, в период с 2011 по 2016 год, в России зарплата врачей, школьных учителей и среднего медперсонала выросла в полтора раза, у педагогических работников дошкольного и дополнительного образования – в 1,95 раза, сотрудников учреждений культуры – в 2,5 раза, соцработников – в 1,8 раза.

Интересно, что в регионе работодатели 113 миллионов рублей задолжали работникам предприятий.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Свердловская область – на втором месте по исполнению майских указов Путина 22 июля 2016, 09:00 2
910 миллионов рублей получила Свердловская область на строительство дорог вчера, 16:30
2016 год стал одним из самых успешных для нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» 19 января, 12:17 2

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (2)
Роман 02.02.2017 17:48:50 #
нихрена себе, а в больницу зайдёшь дак все кабинеты работают либо до 10 либо до 14 часов.   Мне б такой график с такой зарплатой!!!
д-р Фауст 02.02.2017 20:49:49 #
А почему больше всех вакансий в службе занятости именно врачей-специалистов? Они за такие деньги уже и работать не желают?
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1052
Подписаться на новости