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Российских губернаторов обязали отчитываться о проблемах обманутых дольщиков

2 июня 2017, 18:25Добавить новость
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал региональные власти России предоставлять ежеквартальные отчеты о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал региональные власти России предоставлять ежеквартальные отчеты о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков.

Каждый квартал губернаторы будут отчитываться о своих действиях по решению проблем граждан, которые вложили свои деньги в строительство жилых домов и не получили обещанное им жилье.

Принимать такие отчеты и предоставлять доклады правительству будет Минстрой России. Таким образом, усилится контроль за сроками строительства таких домов. Что должно облегчить положение дольщиков в решении их проблем, об этом сообщает газета «Известия»

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