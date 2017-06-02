Российских губернаторов обязали отчитываться о проблемах обманутых дольщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал региональные власти России предоставлять ежеквартальные отчеты о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал региональные власти России предоставлять ежеквартальные отчеты о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков.





Каждый квартал губернаторы будут отчитываться о своих действиях по решению проблем граждан, которые вложили свои деньги в строительство жилых домов и не получили обещанное им жилье.





Принимать такие отчеты и предоставлять доклады правительству будет Минстрой России. Таким образом, усилится контроль за сроками строительства таких домов. Что должно облегчить положение дольщиков в решении их проблем, об этом сообщает газета «Известия».