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Бизнес в Нижнем Тагиле

Активное бизнес-сообщество в рамках проекта «Нижний Тагил - моногород» призывает создать Сергей Носов

2 августа 2017, 11:35Добавить новость
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К формированию активного бизнес-сообщества среди предпринимателей, занимающихся производством в Нижнем Тагиле, призвал мэр Сергей Носов.

Руководство города ведёт активную работу по подготовке к участию в программе «Нижний Тагил - моногород», реализация которой, по словам чиновников, имеет огромное значение для развития малого и среднего бизнеса, не связанного с деятельностью градообразующих предприятий. О проделанной в этом направлении работе отчитался мэр - Сергей Носов.

 

Накануне проходило совещание по участию в программе «Нижний Тагил - моногород». Необходимо отметить, что все документы подготовлены. Они находятся в Правительстве Свердловской области. В августе они уйдут в Минэкономразвития Российской Федерации. Для нас участие в этом проекте принципиально важно. Потому что в нашем городе есть реальный малый бизнес. Причем не в области торговли - продажи и перепродажи, а производства и продажи товаров народного потребления, технического хайтека. Может быть, не все мы хорошо знаем эти предприятия, но главное, что в нашем городе получили распространение идеи бизнеса. Люди, движимые ими, показывают, чего они добились. И, нередко, добились с нуля, -- отметил Сергей Носов. 


Бизнесменов, ведущих в Нижнем Тагиле предпринимательскую деятельность, Сергей Носов призвал формировать активное бизнес-сообщество.

 

Давайте нашу активную часть бизнес-сообщества, именно производящую товары, продукцию, формировать здесь, в Нижнем Тагиле. У нас много объединений, ассоциаций, но есть и действительно активные предприниматели, которые не просто выживают, а развиваются . Они очень оптимистично, а это важно, смотрят в будущее. Потому что они конкурентоспособны, -- заявил градоначальник. 


Напомним, Нижний Тагил, как моногород, претендует на получение статуса Территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР). 

 

Создание ТОСЭР в Нижнем Тагиле позволит нам создать дополнительные преференции для предпринимателей в городе и для других людей, которые захотят последовать их примеру, создавать свой бизнес. Для Нижнего Тагила это принципиально важно, -- прокомментировал итоги совещания для журналистов TagilCity.ru советник мэра по развитию малого и среднего предпринимательства Вячеслав Малых.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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