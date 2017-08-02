Активное бизнес-сообщество в рамках проекта «Нижний Тагил - моногород» призывает создать Сергей Носов

Руководство города ведёт активную работу по подготовке к участию в программе «Нижний Тагил - моногород», реализация которой, по словам чиновников, имеет огромное значение для развития малого и среднего бизнеса, не связанного с деятельностью градообразующих предприятий. О проделанной в этом направлении работе отчитался мэр - Сергей Носов.

Накануне проходило совещание по участию в программе «Нижний Тагил - моногород». Необходимо отметить, что все документы подготовлены. Они находятся в Правительстве Свердловской области. В августе они уйдут в Минэкономразвития Российской Федерации. Для нас участие в этом проекте принципиально важно. Потому что в нашем городе есть реальный малый бизнес. Причем не в области торговли - продажи и перепродажи, а производства и продажи товаров народного потребления, технического хайтека. Может быть, не все мы хорошо знаем эти предприятия, но главное, что в нашем городе получили распространение идеи бизнеса. Люди, движимые ими, показывают, чего они добились. И, нередко, добились с нуля, -- отметил Сергей Носов.



Бизнесменов, ведущих в Нижнем Тагиле предпринимательскую деятельность, Сергей Носов призвал формировать активное бизнес-сообщество.

Давайте нашу активную часть бизнес-сообщества, именно производящую товары, продукцию, формировать здесь, в Нижнем Тагиле. У нас много объединений, ассоциаций, но есть и действительно активные предприниматели, которые не просто выживают, а развиваются . Они очень оптимистично, а это важно, смотрят в будущее. Потому что они конкурентоспособны, -- заявил градоначальник.



Напомним, Нижний Тагил, как моногород, претендует на получение статуса Территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР).