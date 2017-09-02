50 кг янтаря на 5 млн рублей задержаны у трёх китайцев на таможне в Екатеринбурге (ФОТО)

Уроженцы КНДР накануне пытались вывести из России более 50 кг янтаря стоимостью более 6 млн рублей. Нарушители была задержаны в Екатеринбурге.
Рейс из аэропорта Кольцово должен был доставить мужчин в Харбин, передаёт Ura.ru. Однако пройдя через зелёный коридор в аэропорту, якобы не имея товаров на декларирование, трое граждан были остановлены.
Янтарь, обнаруженный в ручной клади, является стратегически важным ресурсом. Более того, он запрещен к вывозу с территории России.
Теперь китайцам грозит до 7 лет лишения свободы, со штрафом до миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Фото: Уральское таможенное управление