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Бизнес в Нижнем Тагиле

50 кг янтаря на 5 млн рублей задержаны у трёх китайцев на таможне в Екатеринбурге (ФОТО)

2 сентября 2017, 09:30Добавить новость
Екатеринбург,закон,нарушение,Россия,Свердловская область,уголовное дело,китайцы,таможня,Кольцово
Уроженцы КНДР накануне пытались вывести из России более 50 кг янтаря стоимостью более 6 млн рублей. Нарушители была задержаны в Екатеринбурге.

Рейс из аэропорта Кольцово должен был доставить мужчин в Харбин, передаёт Ura.ru. Однако пройдя через зелёный коридор в аэропорту, якобы не имея товаров на декларирование, трое граждан были остановлены.

Янтарь, обнаруженный в ручной клади, является стратегически важным ресурсом. Более того, он запрещен к вывозу с территории России.

Теперь китайцам грозит до 7 лет лишения свободы, со штрафом до миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело.

 

Екатеринбург,закон,нарушение,Россия,Свердловская область,уголовное дело,китайцы,таможня,КольцовоЕкатеринбург,закон,нарушение,Россия,Свердловская область,уголовное дело,китайцы,таможня,Кольцово
Фото: Уральское таможенное управление
 
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