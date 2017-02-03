748 миллионов рублей заложено в бюджете на строительство школ в Свердловской области

Из федерального бюджета Свердловской области будет выделено всего 748 миллионов рублей на строительство новых, а также реконструкцию и капремонт старых зданий школ, сообщает «Правда УрФО».

Введение дополнительных средств в областной бюджет позволит создать 2 500 дополнительных мест в школах Свердловской области в 2017 году. Для того, чтобы перевести все школы на обучение в 1-ю смену к 2015 году, требуется создать всего 165 500 дополнительных школьных мест.





До 2025 года в регионе планируется построить дополнительно 157 новых школ, отремонтировать 181 старое здание образовательных учреждений, реконструировать 31 пристрой.