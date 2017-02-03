Поставки российской водки за рубеж в 2016 году выросли на 14%

Объем экспорта составил 49 млн литров.

По данным отчета Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФФРА) экспорт водки в другие страны в 2016 году вырос на 14%. Поставки были увеличены за счет таких стран, как Китай, США, Германия, Латвия и Болгария, пишет газета «Известия».

Также гендиректор ЦИФФРА отметил, что выросло производство и самой водки в России на 16%.

Больше всего алкогольного напитка было экспортировано в Германию – 6,9 млн литров. Не отстают и другие страны, такие как Украина, Великобритания, Таджикистан и Латвия.

Андрей Милехин, Президент исследовательского холдинга «Ромир», сообщил, что в последнее время русскую водку полюбили в Китае. Жителей Поднебесной заинтересовала российская культура, а вместе с ней и товары из России, начиная от водки и заканчивая мороженным.