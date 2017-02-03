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Бизнес в Нижнем Тагиле

Тагильчанам предлагается принять участие во всероссийском опросе Фонда развития моногородов и предложить свои идеи

3 февраля 2017, 18:30Добавить новость
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Администрация Нижнего Тагила предлагает жителям высказать свои идеи по благоустройству города и общественных пространств. 

В России запущена онлайн-платформа моногорода.рф. На ней любой россиянин может высказать свои идеи и предложения по развитию своих городов, входящих в категорию таких муниципалитетов.

Администрация Нижнего Тагила информирует тагильчан о том, что можно разместить свои идеи и предложения по улучшению инфраструктуры города в специальном разделе «Идеи горожан» на соответствующем сайте, а также в группе ВК «Нижний Тагил. Моногород».

Предложения будут приниматься до окончания февраля, а потом их передадут главе Нижнего Тагила Сергею Носову. К настоящему моменту только 6 тагильчан приняли участие в опросе.

Программа развития моногородов направлена на повышение качества среды в муниципалитетах. 

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