Тагильчанам предлагается принять участие во всероссийском опросе Фонда развития моногородов и предложить свои идеи

Администрация Нижнего Тагила предлагает жителям высказать свои идеи по благоустройству города и общественных пространств.

В России запущена онлайн-платформа моногорода.рф. На ней любой россиянин может высказать свои идеи и предложения по развитию своих городов, входящих в категорию таких муниципалитетов.





Администрация Нижнего Тагила информирует тагильчан о том, что можно разместить свои идеи и предложения по улучшению инфраструктуры города в специальном разделе «Идеи горожан» на соответствующем сайте, а также в группе ВК «Нижний Тагил. Моногород».





Предложения будут приниматься до окончания февраля, а потом их передадут главе Нижнего Тагила Сергею Носову. К настоящему моменту только 6 тагильчан приняли участие в опросе.





Программа развития моногородов направлена на повышение качества среды в муниципалитетах.