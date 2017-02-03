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Бизнес в Нижнем Тагиле

Тагильские предприниматели привлечены к ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции (ФОТО)

3 февраля 2017, 12:40Добавить новость
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Рейды по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства осуществляются регулярно и находятся на контроле у начальника МВД Нижнего Тагила полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.

В ходе таких мероприятий сотрудники полиции осуществляют проверку заведений общепита. Благодаря рейдам выявляются факты недолива алкогольной продукции потребителям, факты торговли спиртным без наличия соответствующей лицензии.

Лица, нарушившие действующее законодательство, привлечены к административной ответственности.


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