Тагильские предприниматели привлечены к ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции (ФОТО)

Рейды по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства осуществляются регулярно и находятся на контроле у начальника МВД Нижнего Тагила полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.
В ходе таких мероприятий сотрудники полиции осуществляют проверку заведений общепита. Благодаря рейдам выявляются факты недолива алкогольной продукции потребителям, факты торговли спиртным без наличия соответствующей лицензии.
Лица, нарушившие действующее законодательство, привлечены к административной ответственности.