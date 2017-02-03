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Бизнес в Нижнем Тагиле

Владельцев компаний-банкротов в России заставят платить налоги

3 февраля 2017, 12:30Добавить новость
Россия,экономика,банкроство,налоги,ФНС,имущество,продажи

Федеральная налоговая служба предложила ограничить участие владельцев несостоятельных компаний в процессе банкротства.

ФНС хотят закрыть лазейки, с помощью которых недобросовестные владельцы компаний-банкротов уходят от платы налогов. Налоговики предлагают упросить порядок продажи имущества несостоятельных компаний. Тем самым это должно помочь государству получать налоги, пишет газета «Известия».

 

Для этого будет разработаны четыре группы специальных мер. Они позволяет увеличить количество возможностей по продаже имущества компании-банкрота. Однако юристы отмечают, что предлагаемые меры могут оказаться не так эффективны, как этого ждут в ФНС.

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