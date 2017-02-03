Владельцев компаний-банкротов в России заставят платить налоги

Федеральная налоговая служба предложила ограничить участие владельцев несостоятельных компаний в процессе банкротства.

ФНС хотят закрыть лазейки, с помощью которых недобросовестные владельцы компаний-банкротов уходят от платы налогов. Налоговики предлагают упросить порядок продажи имущества несостоятельных компаний. Тем самым это должно помочь государству получать налоги, пишет газета «Известия».

Для этого будет разработаны четыре группы специальных мер. Они позволяет увеличить количество возможностей по продаже имущества компании-банкрота. Однако юристы отмечают, что предлагаемые меры могут оказаться не так эффективны, как этого ждут в ФНС.