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Бизнес в Нижнем Тагиле

Руководителем «Уралвагонзавода» назначен Александр Потапов: мэр Нижнего Тагила назвал его хорошим и сильным руководителем (ФОТО)

3 марта 2017, 17:05Добавить новость
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2 марта генеральный Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил о назначении главой «УралВагонЗавода» Александра Потапова.

Сегодня информацию о назначении и о том, что оно может значить для Нижнего Тагила, прокомментировал мэр города Сергей Носов:

 

Я могу сказать, что Александра Потапова я знаю практически 10 лет. Я могу подтвердить те характеристики, которые ему даны. Это очень вдумчивый, очень спокойный, умный и профессиональный человек. Потому городу Нижний Тагил в плане этого назначения ничего не угрожает. 


Глава города дал высокую оценку личностным и лидерским качествам нового руководителя градообразующего предприятия:

 

Я знаю этого человека как очень сильного и хорошего руководителя во всех смыслах этого слова. Также он очень хороший как человек, вызывающий уважение своими моральными качествами, -- рассказал Сергей Носов.

 

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Фото: Павел Птицын.


Также градоначальник отметил, что считает возможным изменение стиля руководства предприятием:

 

Стиль управления может измениться, каждому человеку, каждому руководителю свойственен свой стиль, -- отметил Сергей Носов.


В биографической справке на сайте Ростеха указано, что новому руководителю УВЗ 54 года, он москвич, выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана и кандидат экономических наук. До этого он с 7 июля 2014 года работал заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Уралвагонзавод (УВЗ)
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