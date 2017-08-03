Компания Apple сдает лидирующие позиции по выручке в пользу Samsung

По выручке за второй квартал 2017 года Samsung уверенно вырвался вперед, оставив на втором месте извечного лидера - компанию Apple.

Компания Apple впервые сдала свои лидирующие позиции на рынке электроники. По итогам второго квартала 2017 года по сумме выручки ее обогнал Samsung – их прибыль за этот период составила 9,7 млрд долларов, тогда как Apple заработала 8,72 млрд. Еще более ощутима эта разница в процентном соотношении к выручкам за год – 89% у Samsung и всего 7% у Apple.

В извечной конкуренции на рынке смартфонов корейская компания впервые вырвалась в лидеры. Если у Samsung активно идут продажи новых OLED-панелей и смартфонов с жидкокристаллическими дисплеями, то у американской компании покупают в основном IPad и аксессуары к телефонам. Возможно, такой удар заставит Apple задуматься о переменах, предполагает Мир 24.