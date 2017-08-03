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Бизнес в Нижнем Тагиле

Проблемы трудоустройства молодежи в Нижнем Тагиле решатся с получением городом статуса ТОСЭР

3 августа 2017, 17:40Добавить новость
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Проблемы трудоустройства молодежи в Нижнем Тагиле будут решены с получением статуса «территория опережающего социально-экономического развития» в городе. Это позволит по-другому строить бизнес, использовать льготное налогообложение и привлекать квалифицированный персонал. 

Рынок труда и проблемы трудоустройства молодежи завязаны на желании молодых специалистов реализовать себя и нехваткой желаемых рабочих вакансий. 

По мнению тагильчан, в городе наблюдается отток молодых кадров в другие города, где есть возможность реализовать себя.  

Вопросы о трудоустройстве молодежи в Нижнем Тагиле, среди прочих, были заданы жителями города на выездной встрече с Сергеем Носовым.

 

В городе не хватает рабочей силы. Молодежь считает, что нет развития и самореализации в родном городе, -- высказал свое мнение тагильчанин.

 

Глава города поделился информацией о скором получении статуса «территории опережающего социально-экономического развития» для города, что может решить проблемы экономики, в том числе и молодых кадров.

В августе регион должен отправить в федерацию пакет на получение городом статуса ТОСЭР. Это позволит подняться бизнесу и экономить на налогах до 7%.

Город будет иметь рабочие места, зарплаты, налоги. В Нижнем Тагиле есть самородки, которым нужно помогать и давать старт. Например, в Тагиле есть ребята, которые делают софт для умных домов, -- рассказал о проекте Сергей Носов.

 

Глава города отметил, что расширение производства на градообразующих предприятиях, возрождение погибающих, также благотворно скажется на кадровой политике в городе.

УВЗ и НТМК производят монопродукты. Нужно расширять производство, быть мобильнее, разнообразить продукцию. Дополнительные, более легкие цеха открывать. УралХимПласт возродим, все для этого есть, ВГОК шевелится. Есть и будут предприятия, где работать, -- рассказал о решении проблемы мэр города.

 

 

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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