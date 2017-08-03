Проблемы трудоустройства молодежи в Нижнем Тагиле решатся с получением городом статуса ТОСЭР

Проблемы трудоустройства молодежи в Нижнем Тагиле будут решены с получением статуса «территория опережающего социально-экономического развития» в городе. Это позволит по-другому строить бизнес, использовать льготное налогообложение и привлекать квалифицированный персонал.

Рынок труда и проблемы трудоустройства молодежи завязаны на желании молодых специалистов реализовать себя и нехваткой желаемых рабочих вакансий.





По мнению тагильчан, в городе наблюдается отток молодых кадров в другие города, где есть возможность реализовать себя.





Вопросы о трудоустройстве молодежи в Нижнем Тагиле, среди прочих, были заданы жителями города на выездной встрече с Сергеем Носовым.

В городе не хватает рабочей силы. Молодежь считает, что нет развития и самореализации в родном городе, -- высказал свое мнение тагильчанин.

Глава города поделился информацией о скором получении статуса «территории опережающего социально-экономического развития» для города, что может решить проблемы экономики, в том числе и молодых кадров.



В августе регион должен отправить в федерацию пакет на получение городом статуса ТОСЭР. Это позволит подняться бизнесу и экономить на налогах до 7%.





Город будет иметь рабочие места, зарплаты, налоги. В Нижнем Тагиле есть самородки, которым нужно помогать и давать старт. Например, в Тагиле есть ребята, которые делают софт для умных домов, -- рассказал о проекте Сергей Носов.

Глава города отметил, что расширение производства на градообразующих предприятиях, возрождение погибающих, также благотворно скажется на кадровой политике в городе.



