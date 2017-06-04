Ураган напомнил провайдерам Нижнего Тагила о необходимости переноса коммуникаций под землю

Глава Администрации Нижнего Тагила - Сергей Носов - на заседании штаба ЧС рекомендовал представителям городских провайдеров воспользоваться созданной ураганом ситуацией для того, чтобы форсировать перенос их коммуникаций и оборудования под землю.

Провайдеры откладывали демонтаж старых опор до конца июня. Но ситуация такова, что в начале июня природа сама расставила всё по своим местам. Если есть какие-то вопросы согласования - я прошу решить их в течение понедельника. Чтобы мы могли определиться - восстанавливать коммуникации, если это вообще возможно, на том что осталось после урагана, или сразу уходить под землю. Поскольку все разрешения есть - именно в этом направлении нужно организовывать работу провайдеров по восстановлению связи и интернет, -- заявил Сергей Носов.



Напомним, в Нижнем Тагиле реализуются проекты «Чистое небо» и «Светлый город», в рамках которых проводится перенос оборудования провайдеров с опор освещения под землю.