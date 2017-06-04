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Бизнес в Нижнем Тагиле

Ураган напомнил провайдерам Нижнего Тагила о необходимости переноса коммуникаций под землю

4 июня 2017, 18:15Добавить новость
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Многие пользователи интернета и телефонии Нижнего Тагила 3 июня остались без связи из-за повреждения ураганом оборудования провайдеров, размещённого на опорах освещения.

Глава Администрации Нижнего Тагила - Сергей Носов - на заседании штаба ЧС рекомендовал представителям городских провайдеров воспользоваться созданной ураганом ситуацией для того, чтобы форсировать перенос их коммуникаций и оборудования под землю. 

 

Провайдеры откладывали демонтаж старых опор до конца июня. Но ситуация такова, что в начале июня природа сама расставила всё по своим местам. Если есть какие-то вопросы согласования - я прошу решить их в течение понедельника. Чтобы мы могли определиться - восстанавливать коммуникации, если это вообще возможно, на том что осталось после урагана, или сразу уходить под землю. Поскольку все разрешения есть - именно в этом направлении нужно организовывать работу провайдеров по восстановлению связи и интернет, -- заявил Сергей Носов. 


Напомним, в Нижнем Тагиле реализуются проекты «Чистое небо» и «Светлый город», в рамках которых проводится перенос оборудования провайдеров с опор освещения под землю.

 

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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