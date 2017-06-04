Затраты на восстановление разрушений после урагана в Нижнем Тагиле будут подсчитаны и подробно изучены

Расходы по ликвидации последствий урагана в Нижнем Тагиле будут закреплены в сметах и подробным образом изучены прежде, чем будут выделены на это деньги. Об этом 4 июня на проведенном в администрации рабочем совещании говорил Сергей Носов.

Ураган, прошедший 3 июня в Нижнем Тагиле, нанес значительный материальный ущерб жилым и общественным зданиям. Сейчас необходимо восстановить разрушения, нанесенные стихийным природным явлением.





Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

Мэр города поручил ответственным лицам тщательно изучить объекты, которые подлежат восстановлению и требуют ремонта после урагана. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки, чтобы реально оценить тот объем затрат, который требуется для выполнения ремонтных работ.



Для этого будут составлены соответствующие нормативные документы, которые вступят в юридическую силу во время действия режима ЧС, который сейчас установлен в городе.