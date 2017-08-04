130 млн рублей получат больницы Свердловской области из ФОМС

Региональные больницы получат дополнительно 130 млн рублей от фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области. Решение о финансировании было принято на заседании комиссии по разработке территориальных программ ОМС. Денежные средства поступят в медучреждения из регионального бюджета до конца этого года.

Как считает директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, дополнительное финансирование поможет решить проблемы доступности первичной медицинской помощи и поддержать небольшие больницы. В общей сложности на систему здравоохранения запланировано потратить 39,5 млрд рублей, рассказала Правда УрФО.