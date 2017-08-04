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Бизнес в Нижнем Тагиле

130 млн рублей получат больницы Свердловской области из ФОМС

4 августа 2017, 21:45Добавить новость
больница,бюджет,деньги,здоровье,медицина,Свердловская область,фомс
Медицинским учреждениям Свердловской области будет выделено 130 млн рублей за счет средств Территориального фонда ОМС.

Региональные больницы получат дополнительно 130 млн рублей от фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области. Решение о финансировании было принято на заседании комиссии по разработке территориальных программ ОМС. Денежные средства поступят в медучреждения из регионального бюджета до конца этого года.

 

Как считает директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, дополнительное финансирование поможет решить проблемы доступности первичной медицинской помощи и поддержать небольшие больницы. В общей сложности на систему здравоохранения запланировано потратить 39,5 млрд рублей, рассказала Правда УрФО.

 
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