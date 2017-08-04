Конфликт между операторами связи в Нижнем Тагиле стал причиной проверки полиции и может закончиться в суде (ФОТО)

Прецедент обрезания кабелей в подземных коммуникациях имеет свою предысторию. Конфликт между операторами связи «Ростелеком» и «Тагил Телеком» начался в 2010 году. Тогда «Ростелеком» (ранее - ОАО «Уралсвязьинформ») оформил право собственности на телефонную канализацию, в которой ранее были размещены линии связи «Тагил Телеком».



Компании, использующие для своих линий канализацию, ставшую собственностью «Ростелекома», с тех пор были обязаны платить за аренду.



Однако между «Ростелеком» и «Тагил Телеком» не была достигнута договорённость о размере арендной платы. В 2010 году «Ростелеком» обратился в арбитражный суд. Суд постановил решить спор между хозяйствующими субъектами в финансовом поле.



Следующий процесс проходил в 2011-2012 годах. «Ростелеком» требовал взыскать с «Тагил Телеком» 1,5 млн рублей за использование кабельной канализации. Однако достигнуть договорённости не удалось и тогда. Опять же из-за расхождения в вопросе о размере арендной платы.

В рамках судебного дела проведена финансово-экономическая экспертиза, которая определила, что стоимость аренды телефонной канализации должна составлять 1140 рублей за 1 км, а «Ростелеком» требует плату в размере 8800 рублей за 1 км, -- сообщил журналистам TagilCity.ru директор ЗАО «Тагил Телеком» Владимир Фролов.



Представители «Ростелекома», в свою очередь, сообщают о том, что 8800 рублей за 1 км - единая арендная стоимость для всех операторов связи, размещающих оборудование в канализации компании.

Установленная стоимость для всех операторов связи, которые размещают линии в кабельной канализации компании «Ростелеком» - 8 800 рублей за каналокилометр (без НДС). Такая стоимость установлена для Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края, именно на этих условиях проходит контрактование со всеми операторами связи, которые пользуются инфраструктурой компании «Ростелеком», -- рассказала журналистам TagilCity.ru пресс-секретарь ПАО «Ростелеком» в Екатеринбурге Олеся Иванова.



Экспертиза, на материалы которой опираются представители «Тагил Телеком» при обосновании стоимости аренды в 1140 рублей за 1 км, проводилась организацией, услуги которой были оплачены не судом, а самими «Тагил Телекомом», сообщают представители фирмы «Ростелеком».

Та экспертиза была проведена не судом, а сторонней организацией, услуги которой были оплачены компанией «Тагил Телеком». Данной экспертизе оценка судом не давалась, -- подчеркнула Олеся Иванова.



До текущего года конфликт находился в замороженном состоянии, но в июне «Ростелекомом» была начата работа по инвентаризации кабельной канализации. Целью которой является выявление и исключение фактов незаконного использования имущества компании, выражающегося, в том числе, в несанкционированном нахождении линий связи в кабельной канализации.



В рамках работ по инвентаризации и произошло обрезание кабеля компании «Тагил Телеком». Представители фирмы «Ростелеком», в разговоре с журналистами TagilCity.ru, подчеркнули, что всем компаниям, размещающим своё оборудование в канализации, высылались уведомления, предлагалось юридически оформить арендные отношения.

С июня 2016 года действует так называемый «зеленый коридор», который позволяет, в случае наличия технической возможности, надлежащим образом оформить ранее незаконно размещенные линии связи, любой оператор может заявить и законтрактовать размещение кабеля, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

Тем не менее, представители «Тагил Телеком» расценивают произошедшие в рамках инвентаризации обрезание кабеля как приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым, согласно закону, относятся линии электросвязи. Это преступление предусмотрено статьей 215.2 УК РФ.

В настоящее время мы говорим о 13 фактах умышленного повреждения линий связи. Суд в данном случае неизбежен. Как минимум по компенсации нанесённого ущерба и ущерба третьих лиц. Но этап суда - он следующий. Пока работают правоохранительный органы - полиция и прокуратура, -- рассказал журналистам TagilCity.ru директор ЗАО «Тагил Телеком» Владимир Фролов.



В полиции подтвердили, что по зафиксированным фактам порчи имущества оператора связи проводится проверка.

Сотрудники уголовного розыска проводят проверку по зафиксированным фактам. Ход проверки находится под личным контролем начальника МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Фото «Тагил Телеком»: обрезанный кабель и восстановительные работы, июль, 2017 г.