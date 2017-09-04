50 тысяч банок с мясными консервами похитили мошенники из Свердловской области

В Екатеринбурге прошел суд над 3 жителями Свердловской области. Они обвиняются в мошеннических действиях, совершенных по сговору группой лиц.

Как полагают следователи, в период с сентября по декабрь 2016 года 4 жителя со Среднего Урала и 1 житель Курганской области совместно заключили договор поставке продукции с организацией из г. Барнаула Алтайского края. Хотя преступники и заключили соглашение от имени юридического лица, они не имели финансов для выполнения всех обязательств.

Таким образом, мошенники украли продукцию в размере 50 тысяч банок с консервами «Говядина тушеная высший сорт». Своими незаконными действиями обвиняемые нанесли ущерб организации из Барнаула размером в 4 миллиона рублей.

В связи с фактом мошенничества было заведено уголовное дело. После расследования оно было рассмотрено в Кировском районном суде города Екатеринбурга.

Так как житель Курганской области находится в розыске, все материалы были переданы в отдельное уголовное дело.

Один из обвиняемых, житель г. Екатеринбурга Скорик Дмитрий, заключил с прокуратурой соглашение. В связи с этим ему назначили 2 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.