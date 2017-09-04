Центробанк запускает интернет-ресурс по финансовой грамотности россиян

Центробанк России запустил интернет-проект, в рамках которого будет формироваться финансовая культура граждан. Ресурс будет полезен любому россиянину, независимо от его финансовых возможностей.





На сайте будут доступно разбираться ситуации, которые могут произойти с каждым. Сейчас портал уже предлагает минимальный набор рекомендаций для населения: инструкция для проверки подлинности банкнот, методы формирования пенсий и способы планирования бюджета.



Много полезной информации есть по теме кредитования и займов. Напомним, тем, у кого есть проблемы с выплатой кредита, необходимо договариваться с банком.





Ежедневно на сайте будут появляться новые темы, а также важные новости об изменении законодательства или выходе новых продуктов. Кроме информативной части, есть и сервисная – уже работает калькулятор для расчета процентов по кредиту.



Также можно проверить доход по своим депозитам. Напомним, любой вклад должен быть застрахован: если банк закроется, деньги обязана будет вернуть страховая компания.



В 2018 году на сайте будет запущен каталог с указанием всех мошеннических схем на финансовом рынке. Пользователи смогут предлагать свои истории для предупреждения остальных посетителей сайта, пишет Центробанк РФ.