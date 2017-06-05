USD 56.69 + 0.15
EUR 63.61 + 0.08
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

30 домов на Среднем Урале пострадали от урагана: из областного фонда на их ремонт выделят 100 000 рублей (ФОТО)

5 июня 2017, 10:45Добавить новость
администрация,бюджет,город,деньги,Екатеринбург,МЧС,Нижний Тагил,помощь,происшествие,ремонт,Свердловская область,экономика,ущерб,восстановление зданий,восстановление,разрушения,разрушение,ураган,шторм,штормовое предупреждение,ветер,кровля,обрушение кровли,крыша,ремонт крыши,крыши,дома,резервный фонд,фонд,распоряжение,куйвашев,Евгений Куйвашев
Во время урагана на Среднем Урале пострадало не менее 30 домов. Из резервного фонда правительства Свердловской области на их ремонт будет выделено не менее 100 000 рублей.

Врио главы правительства Свердловской области Евгений Куйвашев отдал распоряжение о выделении средств на ремонт жилого фонда, пострадавшего от стихийного природного явления, которое произошло на Среднем Урале 3 июня.

 

По предварительной информации, в Свердловской области во время урагана было повреждено не менее 30 многоквартирных и частных домов. На проведение ремонтно-восстановительных работ из резервного фонда областного правительства будет выделено не менее 100 000 рублей. Полный перечень объектов, требующих восстановления, будет сформирован 5 июня, сообщает «Областная газета».

 

Напомним, ураган, нанесший значительный ущерб, прошел в Свердловской области 3 июня. Без света остались не менее 100 000 уральцев. 

администрация,бюджет,город,деньги,Екатеринбург,МЧС,Нижний Тагил,помощь,происшествие,ремонт,Свердловская область,экономика,ущерб,восстановление зданий,восстановление,разрушения,разрушение,ураган,шторм,штормовое предупреждение,ветер,кровля,обрушение кровли,крыша,ремонт крыши,крыши,дома,резервный фонд,фонд,распоряжение,куйвашев,Евгений Куйвашев

Фото: «Областная газета»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Затраты на восстановление разрушений после урагана в Нижнем Тагиле будут подсчитаны и подробно изучены вчера, 18:45
Евгений Куйвашев и Сергей Носов обсудили итоги комплексного развития Нижнего Тагила 25 августа 2016, 20:45
«Всем миром»: бизнесмены Нижнего Тагила готовы оказать помощь городу в устранении последствий урагана (ВИДЕО) вчера, 19:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 251
Подписаться на новости