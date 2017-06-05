30 домов на Среднем Урале пострадали от урагана: из областного фонда на их ремонт выделят 100 000 рублей (ФОТО)

Во время урагана на Среднем Урале пострадало не менее 30 домов. Из резервного фонда правительства Свердловской области на их ремонт будет выделено не менее 100 000 рублей.

Врио главы правительства Свердловской области Евгений Куйвашев отдал распоряжение о выделении средств на ремонт жилого фонда, пострадавшего от стихийного природного явления, которое произошло на Среднем Урале 3 июня.

По предварительной информации, в Свердловской области во время урагана было повреждено не менее 30 многоквартирных и частных домов. На проведение ремонтно-восстановительных работ из резервного фонда областного правительства будет выделено не менее 100 000 рублей. Полный перечень объектов, требующих восстановления, будет сформирован 5 июня, сообщает «Областная газета».

Напомним, ураган, нанесший значительный ущерб, прошел в Свердловской области 3 июня. Без света остались не менее 100 000 уральцев.





Фото: «Областная газета»