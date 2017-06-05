75 миллионов рублей будет выделено на восстановление крыш после урагана в Нижнем Тагиле

Подсчитан предварительный ущерб от разрушений, произошедших во время урагана в Нижнем Тагиле. В администрации города даны предварительные оценки.

Константин Захаров, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и строительству, рассказал о том, сколько средств потребуется на восстановление разрушенных во время урагана крыш.



Ураган в Нижнем Тагиле принес много разрушений: сорвало кровлю крыш многоквартирных домов. Сейчас все это необходимо восстановить, что потребует серьезных затрат. Из этих средств ремонт кровель нужно будет провести на 18 многоквартирных домах. которые получили наиболее сильные разрушения, и 26 социальных объектах. Всего повреждено в городе 197 домов, как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.





Также Захаров добавил:





Кроме крыш, предстоит еще полностью восстановить внутриквартальное освещение. По предварительным оценкам, на восстановительные работы потребуется не менее 75 млн рублей.



Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017