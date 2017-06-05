USD 56.62 - 0.07
EUR 63.81 + 0.2
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашеву пообещал оказать Нижнему Тагилу финансовую поддержку для восстановления после урагана (ФОТО)

5 июня 2017, 16:15Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,экономика,куйвашев,ураган,совещание,пархоменко,деньги,бюджет,ущерб
Сергей Носов ознакомил Евгения Куйвашева, как Нижний Тагил восстанавливается после урагана, прошедшего 3 июня.
Я, кроме прочих объектов, показал Евгению Куйвашеву и улицу Пархоменко - по ней очень хорошо видно, как шел ураган. Губернатор заверил, что городу будет оказана финансовая поддержка. Он также попросил поторопиться с ликвидацией последствий и компенсацией потерь, рассказал Сергей Носов 5 июня прессе после совещания Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле. 

Напомним, ущерб от урагана в Свердловской области составил полмиллиарда рублей. 100 миллионов рублей будут выделены в Нижнем Тагиле на ремонт крыш пострадавших домов. 

Фотоотчтет «Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017»

 
Нижний Тагил,Носов,экономика,куйвашев,ураган,совещание,пархоменко,деньги,бюджет,ущерб

Нижний Тагил,Носов,экономика,куйвашев,ураган,совещание,пархоменко,деньги,бюджет,ущерб
 
Нижний Тагил,Носов,экономика,куйвашев,ураган,совещание,пархоменко,деньги,бюджет,ущерб
Фото: znak.com
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
30 домов на Среднем Урале пострадали от урагана: из областного фонда на их ремонт выделят 100 000 рублей (ФОТО) сегодня, 10:45
6,7 миллиона рублей было потрачено из горбюджета в 2016 году на благоустройство сел ГО Нижнего Тагила 31 января, 14:35
Вячеслав Малых избран председателем комиссии по бюджету Нижнего Тагила 24 ноября 2016, 16:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 384
Подписаться на новости