Евгений Куйвашеву пообещал оказать Нижнему Тагилу финансовую поддержку для восстановления после урагана (ФОТО)

Сергей Носов ознакомил Евгения Куйвашева, как Нижний Тагил восстанавливается после урагана, прошедшего 3 июня.
Я, кроме прочих объектов, показал Евгению Куйвашеву и улицу Пархоменко - по ней очень хорошо видно, как шел ураган. Губернатор заверил, что городу будет оказана финансовая поддержка. Он также попросил поторопиться с ликвидацией последствий и компенсацией потерь, рассказал Сергей Носов 5 июня прессе после совещания Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле.
Напомним, ущерб от урагана в Свердловской области составил полмиллиарда рублей. 100 миллионов рублей будут выделены в Нижнем Тагиле на ремонт крыш пострадавших домов.
Фотоотчтет «Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017»
Фото: Правда УрФО
Фото: znak.com