USD 56.62 - 0.07
EUR 63.81 + 0.2
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Пострадавшие от урагана в Нижнем Тагиле смогут получить компенсацию ущерба

5 июня 2017, 19:00Добавить новость
безопасность,город,деньги,интернет,Нижний Тагил,помощь,сайт,Свердловская область,экономика,новости страхования,страхование,страхователи,страховая компания,страховка,страховой случай,страховые компании,страховщики,справка,погодные условия,метеоусловия,условия,почта,ураган
В связи с многочисленными обращениями граждан Нижнего Тагила по возмещению ущерба от неблагоприятного погодного явления, прошедшего 3 июня в Нижнем Тагиле, администрация города сообщает об условиях получения соответствующей справки.

Уполномоченным на предоставление специальной справки физическим лицам и организациям является ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Оно располагается по адресу: 620990, г. Екатеринбург, улица Народной воли, дом 64.

Для того, чтобы получить справку для возмещения ущерба, необходимо:

  • оформить на сайте «Услуги» заявку по форме, указанной на сайте svgimet.ru;
  • указать, точный адрес происшествия с описанием произошедших событий и отправить электронной почтой, которая указана на сайте;
  • в заявке следует указать форму получения справки: лично или по почте;
  • указать, в какую страховую организацию или суд будет направлена справка.

 

Стоимость данной справки с НДС – 755,57 рублей.

В случае подтверждения факта причинения вреда неблагоприятными погодными условиями квитанцию необходимо сохранить.


Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Страхование профессиональных спортсменов в России необходимо: так считают представители бизнеса и спорта (ВИДЕО) 14 апреля, 20:00
Подготовка к следующей международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле RAE 2017 уже началась (ФОТО) 21 сентября 2016, 09:00 1
«Всем миром»: бизнесмены Нижнего Тагила готовы оказать помощь городу в устранении последствий урагана (ВИДЕО) вчера, 19:30

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
xemafor 05.06.2017 20:00:14 #
Стоимость данной справки с НДС – 755,57 рублей.
забыли добавить"на правах рекламы" и "справка согласно договору оферты не даёт вам гарантий получения компенсации"
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 713
Подписаться на новости