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Бизнес в Нижнем Тагиле

Два участка земли в Академическом районе Екатеринбурга были проданы за 92 миллиона рублей

5 августа 2017, 10:35Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,строительство,недвижимость,аукцион,земельный участок

В столице Свердловской области завершились торги, на которых 2 земельных участка в Академическом районе города были проданы за 92 миллиона рублей.

4 августа два земельных участка, площадью 2,11 и 0,29 гектара, находящиеся в Академическом районе Екатеринбурга были проданы с аукциона.

Покупателем стала «Балтийская строительная компания-54», сумма продажи составляет 92 миллиона рублей.


Ранее участки находились в собственности Уральской сельскохозяйственной академии. Потому треть средств, вырученных с продажи, будет направлена на развитие инфраструктуры учебного заведения, передаёт «Наша газета».

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