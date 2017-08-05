Два участка земли в Академическом районе Екатеринбурга были проданы за 92 миллиона рублей

В столице Свердловской области завершились торги, на которых 2 земельных участка в Академическом районе города были проданы за 92 миллиона рублей.

4 августа два земельных участка, площадью 2,11 и 0,29 гектара, находящиеся в Академическом районе Екатеринбурга были проданы с аукциона.



Покупателем стала «Балтийская строительная компания-54», сумма продажи составляет 92 миллиона рублей.



Ранее участки находились в собственности Уральской сельскохозяйственной академии. Потому треть средств, вырученных с продажи, будет направлена на развитие инфраструктуры учебного заведения, передаёт «Наша газета».