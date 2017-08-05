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Бизнес в Нижнем Тагиле

Торговля на территории КДК «Современник» прекратится в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 августа 2017, 15:30Добавить новость
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Торговцы, арендующие площади в КДК «Современник», разгружали свой внедорожник прямо у его ступеней. Это вызвало гнев мэра Нижнего Тагила. Градоначальник поручил призвать к порядку арендаторов и поднял вопрос о целесообразности торговли в этом заведении культуры.

Тема торговли в КДК «Современник» была поднята мэром на расширенном аппаратном совещании на минувшей неделе. По просьбе мэра на большой экран был выведен снимок с изображением разгружающегося у ступеней «Современника» внедорожника. Сергей Носов напомнил присутствующим, что здание находится в распоряжении Нижнетагильской филармонии, а разгружавшие автомобиль предприниматели являются субарендаторами.

 

Я категорически против этого безобразия. Если у филармонии не хватает денег - давайте разбираться. Но с «Современником», как объектом торговли непонятно чем, пора заканчивать, -- заявил на заседании Сергей Носов. 

 

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Градоначальник поручил ответственным лицам выяснить, кто убрал и забыл поставить блоки, из-за отсутствия которых стал возможен выезд на Площадь Молодёжи перед КДК «Современник».

Следующим реконструируемым городским объектом культуры, после цирка, должен стать КДК «Современник», считает Сергей Носов.

 

Я бы предложил вам, работникам культуры, поставить вопрос ребром. Если вам нечем заняться после цирка - давайте займемся «Современником». Никаких торговых центров здесь не будет. Мы категорически против того, чтобы сюда заезжали для выгрузки товара... Помните, кто из храма изгонял торговцев, -- отметил Сергей Носов, ссылаясь на Новый Завет.


Советник мэра по развитию малого и среднего предпринимательства Вячеслав Малых отметил в разговоре с журналистами TagilCity.ru, что в городе достаточно помещений для бизнес-аренды, помимо площадей заведений культуры.

 

Хорошо, что Нижний Тагил интересен предпринимателям - и малым, и средним, и крупным. Поэтому в городе очень большое количество площадок для бизнеса различного масштаба - торговые комплексы, рынки, магазины, офисные центры. А учреждения культуры все-таки должны оставаться учреждениями культуры. И если предприниматели арендуют помещения в исторических зданиях - они бережно относятся к историческому облику города. Если они выбирают современные здания - то идут в ногу с прогрессом. Так и должно быть. Кроме того, бизнес в городе работает и будет работать в рамках законов и других нормативных документов. Парковаться и ездить по пешеходной зоне ради удобства разгрузки товара - не только грубейшее нарушение ПДД, но и абсолютно недопустимое отношение к только что отремонтированному городскому объекту. Так поступать не должны ни местные предприниматели, ни гости города, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Вячеслав Малых - советник Сергея Носова по развитию малого и среднего предпринимательства.


Руководитель филармонии, в разговоре с журналистами TagilCity.ru сообщила, что арендаторы покинули КДК «Современник».

 

В день, когда проходило совещание, я находилась в отпуске. Потому о разгрузке товара у ступеней я узнала от третьих лиц. После того заседания арендаторов попросили покинуть площади, они съехали. Комментировать, возможна ли в будущем торговля в КДК «Современник», я не буду, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор Нижнетагильской филармонии Анна Горнакова.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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