Экс-директор фирмы из Каменска-Уральского задержан за невыплату 1 млн рублей

Нарушения были зафиксированы с ноября 2014 по май 2015 года, передает ФедералПресс, ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по региону. В указанный период мужчина работал директором фирмы в Каменске-Уральском.



Общая сумма задолженности для более 100 человек – 1 миллион рублей.



Когда сотрудники компании обратились в надзорные органы, руководитель предприятия скрылся. И только в конце августа 2017 года его задержали и поместили под домашний арест.



Сейчас мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.