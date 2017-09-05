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Бизнес в Нижнем Тагиле

Экс-директор фирмы из Каменска-Уральского задержан за невыплату 1 млн рублей

5 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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В Екатеринбурге решения суда ожидает 31-летний житель Перми за невыплату заработной платы сотрудникам своей компании.

Нарушения были зафиксированы с ноября 2014 по май 2015 года, передает ФедералПресс, ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по региону. В указанный период мужчина работал директором фирмы в Каменске-Уральском.

Общая сумма задолженности для более 100 человек – 1 миллион рублей.

Когда сотрудники компании обратились в надзорные органы, руководитель предприятия скрылся. И только в конце августа 2017 года его задержали и поместили под домашний арест.

Сейчас мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

 
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