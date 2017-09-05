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Новости Нижнего Тагила

Конкурс «Бюджет для граждан» завершился в Нижнем Тагиле

5 сентября 2017, 19:30Добавить новость
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Городской конкурс, посвященный повышению финансовой грамотности тагильчан, завершен. По его итогам определены несколько победителей.

В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса «Бюджет для граждан». Мероприятие проводилось с целью повысить финансовую грамотность тагильчан, привлечь их к решению бюджетных вопросов. Участники создавали проекты, которые должны были объяснить финансовые понятия в доступной форме.

 

В разработке проектов тагильчане показали творческий подход и нестандартное мышление. При оценке результатов учитывались оригинальность идеи, ее оформление, значимость для граждан и возможность применить на практике. Многие проекты будут реализованы в будущем, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

 

По результатам конкурса определилось несколько победителей. В номинации «Бюджет города: сколько я плачу и что получаю?» победительницей стала учащаяся гимназии № 86 Татьяна Самарина. Победительницей в номинации «Популярный словарь бюджетных терминов» стала ученица школы № 66 Мария Кузнецова, которая также была отмечена в номинации «Бюджет: просто о сложном» вместе с Анной Кривоносовой.

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