Конкурс «Бюджет для граждан» завершился в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса «Бюджет для граждан». Мероприятие проводилось с целью повысить финансовую грамотность тагильчан, привлечь их к решению бюджетных вопросов. Участники создавали проекты, которые должны были объяснить финансовые понятия в доступной форме.

В разработке проектов тагильчане показали творческий подход и нестандартное мышление. При оценке результатов учитывались оригинальность идеи, ее оформление, значимость для граждан и возможность применить на практике. Многие проекты будут реализованы в будущем, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По результатам конкурса определилось несколько победителей. В номинации «Бюджет города: сколько я плачу и что получаю?» победительницей стала учащаяся гимназии № 86 Татьяна Самарина. Победительницей в номинации «Популярный словарь бюджетных терминов» стала ученица школы № 66 Мария Кузнецова, которая также была отмечена в номинации «Бюджет: просто о сложном» вместе с Анной Кривоносовой.